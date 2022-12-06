Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Yaklaşık 1 yıl önce kur dengesizliğiyle ortaya çıkanları kimse iktisadi olaylarla izah edemez. Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa'nın haline bakın. Bizde raflar boş değil, ama Avrupa'da raflar boş. Avrupa'nın terörle mücadelesi ortada, ama Türkiye terörle mücadele etkin. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacak.Mermisini üretemeyen bir Türkiye varken, SiHA'sıyla, İHA'sıyla tüm savaş uçaklarının mühimmatını üreten bir Türkiye var. Tüm bu mühimmatını üreterek, gerek teröistle, gerekse dışarda, dışarda derken, Karabağ'daydık. Onlar bizim kardeşimiz. Dostlarımızı artıracağız ama düşmanlarımız da haddini bilecek. Biz bekamızla ilgili bir tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin neklemdiği zaferler elde etme kabileyetine sahibiz. Bugün Azeri kardeşlerimizle ortak bir tatbikatımız vardı. Onlarla bir görüşme yaptım. Bütün mesele, heyecanı onlarla paylaşabilmek.