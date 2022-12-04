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Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, bölgede 10 yeni ilginç tür keşfetti.

Ekleme: 4.12.2022 - 13:12 Güncelleme: 4.12.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor
Ukrayna, Çekya ve Türk üslerinde kaldığı süreçte 200 farklı türe ait 800 örnekle Türkiye'ye dönen Halıcı, çalışmalarına Türkiye'de devam etti.

Halıcı, Antarktika'dan topladıkları örneklerini TÜBİTAK'ın da desteğiyle sınıflandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Son 50 yılda kutuplarda inanılmaz bir hava sıcaklığı artışı yaşandığına değinen Halıcı, bu artışın yaklaşık 3 santigrat derece olduğunu belirtti.

Sıcaklık artışını ilk olarak organizmalar üzerinde incelenebileceğini anlatan Halıcı, likenlere yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

500 liken üzerinde çalışma var

Üç defa Antarktika'ya gittiğini anlatan Halıcı, şunları söyledi: 'Oradan örnekler topladık. O örnekleri DNA barkodlaması ile tür seviyesinde teşhis ediyoruz.

Kıtada 100 yıldır likenlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. 500 civarında tür daha önce rapor edilmişti.

10 YENİ TÜR KEŞFETTİK

Son altı yılda yaptığımız çalışmalarla bilim dünyası için yeni, yani daha önce dünyanın hiçbir yerinden tanımlanmayan 10 yeni türü orada tanımladık ve isimlendirdik.

Ayrıca 25-30 civarında diğer kıtalardan bilinen ama Antarktika'da varlığı bilinmeyen türleri tespit ettik.'

Likenlerle ilgili bilimsel çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Halıcı, Antarktika biyoçesitliliğini belirlemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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