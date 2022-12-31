Konya'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

Konya- Aksaray kara yolu 75'inci kilometresinde Akörenkışla mevkisinde Nebi Tüzün yönetimindeki 06 BFJ 005 otomobil, kavşakta plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Tüzün ile yanındaki Yaşar Doğan hayatını kaybetti.Kaza sonrası kaçan tır şoförü, jandarmaya giderek teslim oldu.Polis ekiplerinin tuttuğu raporda, tır şoförünün kavşaktaki geçiş önceliğine uymadığı kaydedildi.Otomobilde ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.