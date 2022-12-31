Çanakkale gemi geçişlerine kapatıldı

Akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDIÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Öte yandan, Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.