Bakan Nebati 'hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılda vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı alımı ile toplamda 500 personel alınacağının bilgisini paylaştı.

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama;'Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tüm adaylarımız için hayırlı olsun.'