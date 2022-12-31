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Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük petrol üretiminde 100 bin varil hedefine yaklaşıldığını açıkladı. Dönmez, günlük üretimde 30 yılın rekorunun kırıldığını aktardı.

Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru
Ekleme: 31.12.2022 - 18:16 Güncelleme: 31.12.2022 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."
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