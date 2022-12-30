İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi! 5 ölü 2 yaralı...

Son dakika... İzmir'de vinç faciası yaşandı. Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği öğrenildi. Facia nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 2 de yaralı var. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel A Haber'e yaptığı açıklamalarda olayla ilgili "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Son dakika... İzmir'de vinç devrildi. Ölü ve yaralılar var. Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi.5 ÖLÜ 2 YARALI VARVinç faciası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.BORNOVA KAYMAKAMI: VİNÇ YÜKSELTME SIRASINDA KOPTUBornova Kaymakamı Fatih Genel A Haber'e yaptığı açıklamalarda olayla ilgili 'Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sayının artmayacağını umut ediyoruz inşaallah. Vinç operatörleriyle birlikte 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. ' ifadelerini kullandı.VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA! BAŞSAVCILIK'TAN SORUŞTURMAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Bornova'daki inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.Köşger 'Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…' dedi.Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.