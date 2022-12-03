Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda kılını bile kıpırdatmayan ABD, yine DEAŞ kartını açtı. Terör örgütü PKK'nın “DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar durduruldu” açıklamasının ardından, kamplarda tutulan DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye baskı için serbest bırakılmaya başlandı. Son 15 gün içinde Haseke'deki Hol Kampı'nda tutulan 1000'den fazla DEAŞ'lı terörist salındı.Bölgede faaliyet yürüten Rus unsurları, sahadaki Türk güvenlik güçleriyle “Kamplarda tutulan DEAŞ'lılar bırakılıyor” istihbaratını paylaştı. 15-20'şerli küçük gruplar halinde salınan teröristlerin bir bölümünün terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı va Barış Pınarı bölgelerine gitmeleri şartıyla bırakıldığı ifade edildi. Kamplarda bulunan bazı teröristlerin de başta Ayn el-Arab (Kobani) olmak üzere Türkiye'nin hedefindeki bölgelere götürülerek tünel kazdırıldığı öğrenildi. Örgütün bıraktığı DEAŞ'lılardan yüklü miktarda para aldığı, bölgede bulunan ABD askerlerinin de PKK'nın DEAŞ'lı teröristleri bırakmasına göz yumduğu vurgulanıyor.Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na istihbarat desteği bile vermeyen ABD, Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı oyunu sahnelemişti. Operasyon öncesinde ABD ve örgütün kontrolü altındaki kamplardan 5 binden fazla DEAŞ'lı terörist serbest bırakılmıştı. PKK, o zaman da bıraktığı DEAŞ'lılardan 5 ila 10 bin dolar arasında para almıştı.Kara harekatıyla ilgili Türkiye'nin kararlılık mesajları, PKK/YPG ile ABD'de paniği arttırdı. Bir yandan Türkiye'ye “Operasyona karşıyız” mesajı veren ABD, diğer yandan PKK'lılarla görüşmeye hız verdi. Erbil'e gelen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Mazlum Kobani” kod adlı PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve Suriye'deki teröristlerle video konferans yoluyla görüşmeler gerçekleştirdi. Elebaşlarını SDG konusunda uyaran ABD, Suriye'de PKK'yı simgeleyen paçavra, afiş ve flamaların kaldırılmasını, Kandil'den gelen örgüt mensuplarının da Irak'a geri yollanmasını istedi. Yerel kaynaklar, görüşmelerde PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye karşı güvenlik garantisi istediği, ancak ABD'lilerin buna net bir karşılık vermediğini iddia etti. Suriye'de bir televizyon kanalına konuşan ve adını vermeyen SDG elebaşı, “Görüşmelerde ABD'nin tavrı netti. Türkiye'ye karşı tercih etmeyecekler ancak Türkiye'nin durmaması halinde diplomatik ve ekonomik yaptırım gündeme gelebilir” dedi.