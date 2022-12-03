  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor

DEAŞ’ı bahane edip Suriye’yi işgal eden, müttefik ilân ettiği PKK’ya binlerce tır dolusu silah ve mühimmat veren ABD, bir kez daha aynı tiyatroyu sahneye koydu. ABD ve PKK, Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak için DEAŞ’lı teröristleri salmaya başladı.

Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Ekleme: 3.12.2022 - 09:49 Güncelleme: 3.12.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda kılını bile kıpırdatmayan ABD, yine DEAŞ kartını açtı. Terör örgütü PKK'nın “DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar durduruldu” açıklamasının ardından, kamplarda tutulan DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye baskı için serbest bırakılmaya başlandı. Son 15 gün içinde Haseke'deki Hol Kampı'nda tutulan 1000'den fazla DEAŞ'lı terörist salındı.

KOBANİ'YE GİDİN
Bölgede faaliyet yürüten Rus unsurları, sahadaki Türk güvenlik güçleriyle “Kamplarda tutulan DEAŞ'lılar bırakılıyor” istihbaratını paylaştı. 15-20'şerli küçük gruplar halinde salınan teröristlerin bir bölümünün terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı va Barış Pınarı bölgelerine gitmeleri şartıyla bırakıldığı ifade edildi. Kamplarda bulunan bazı teröristlerin de başta Ayn el-Arab (Kobani) olmak üzere Türkiye'nin hedefindeki bölgelere götürülerek tünel kazdırıldığı öğrenildi. Örgütün bıraktığı DEAŞ'lılardan yüklü miktarda para aldığı, bölgede bulunan ABD askerlerinin de PKK'nın DEAŞ'lı teröristleri bırakmasına göz yumduğu vurgulanıyor.

AYNI SENARYO SAHNEDE
Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na istihbarat desteği bile vermeyen ABD, Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı oyunu sahnelemişti. Operasyon öncesinde ABD ve örgütün kontrolü altındaki kamplardan 5 binden fazla DEAŞ'lı terörist serbest bırakılmıştı. PKK, o zaman da bıraktığı DEAŞ'lılardan 5 ila 10 bin dolar arasında para almıştı.

ABD Abdi'yle görüştü
Kara harekatıyla ilgili Türkiye'nin kararlılık mesajları, PKK/YPG ile ABD'de paniği arttırdı. Bir yandan Türkiye'ye “Operasyona karşıyız” mesajı veren ABD, diğer yandan PKK'lılarla görüşmeye hız verdi. Erbil'e gelen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Mazlum Kobani” kod adlı PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve Suriye'deki teröristlerle video konferans yoluyla görüşmeler gerçekleştirdi. Elebaşlarını SDG konusunda uyaran ABD, Suriye'de PKK'yı simgeleyen paçavra, afiş ve flamaların kaldırılmasını, Kandil'den gelen örgüt mensuplarının da Irak'a geri yollanmasını istedi. Yerel kaynaklar, görüşmelerde PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye karşı güvenlik garantisi istediği, ancak ABD'lilerin buna net bir karşılık vermediğini iddia etti. Suriye'de bir televizyon kanalına konuşan ve adını vermeyen SDG elebaşı, “Görüşmelerde ABD'nin tavrı netti. Türkiye'ye karşı tercih etmeyecekler ancak Türkiye'nin durmaması halinde diplomatik ve ekonomik yaptırım gündeme gelebilir” dedi.
CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı