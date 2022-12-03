Terör örgütü PKK'nın gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve TEM timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak müşterek icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Egemen ÖZTÜRK operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü Sarıkaya mezrası kırsalında, arazi araması neticesinde toprağa gömülü (3) adet bidon içerisinde;- (1) adet 60 mm. havan,- (1) adet bixi makinalı tüfek,- (9) adet kaleşnikof piyade tüfeği,- (1) adet pm 98 uzi makinalı tabanca,- (1) adet bixi makinalı tüfek tamburu,- (8) adet kaleşnikof dipçiği,- (47) adet 60 mm. çapında havan mühimmatı,- (9) adet anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı,- (512) adet mühimmat (500 adet 7,62 mm çapında, 12 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mühimmatı)- (8) adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,- (50) adet av fişeği,- (2) adet basma düzenekli EYP,- (200) metre infilaklı fitil,- (50) adet dinamit lokumu- (2) kg. kara barut,- (13) adet el bombası,- (13) adet el bombası fünyesi,- (27) adet şarjör,- (1) adet jeneratör ile (2) adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.