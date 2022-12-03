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Terör örgütü PKK'nın gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 operasyonu kapsamında PKK terör örgütünün toprağa gömülü mühimmatları tespit edildi.

Ekleme: 3.12.2022 - 15:57 Güncelleme: 3.12.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'nın gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve TEM timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak müşterek icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Egemen ÖZTÜRK operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü Sarıkaya mezrası kırsalında, arazi araması neticesinde toprağa gömülü (3) adet bidon içerisinde;

- (1) adet 60 mm. havan,
- (1) adet bixi makinalı tüfek,
- (9) adet kaleşnikof piyade tüfeği,
- (1) adet pm 98 uzi makinalı tabanca,
- (1) adet bixi makinalı tüfek tamburu,
- (8) adet kaleşnikof dipçiği,
- (47) adet 60 mm. çapında havan mühimmatı,
- (9) adet anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı,
- (512) adet mühimmat (500 adet 7,62 mm çapında, 12 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mühimmatı)
- (8) adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,
- (50) adet av fişeği,
- (2) adet basma düzenekli EYP,
- (200) metre infilaklı fitil,
- (50) adet dinamit lokumu
- (2) kg. kara barut,
- (13) adet el bombası,
- (13) adet el bombası fünyesi,
- (27) adet şarjör,
- (1) adet jeneratör ile (2) adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi
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