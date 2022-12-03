Hatay'da otomobile saklanmış 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek ve çok sayıda faturasız ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek, faturasız 4 bin 160 tablet ve 366 kutu ilaç ele geçirildi.Araçta bulunan M.E. ve E.S., polis ekiplerince gözaltına aldı.