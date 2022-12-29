Selfie çekmek isterken canından oldu

Selfie çekmek isterken acı şekilde hayatını kaybedenler arasına bir kişi daha eklendi. Tayland’da bir turist, uçurumlarla dolu yolda selfie çekerken trenden uçuruma yuvarlandı. Turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Tayland'da, hareket halindeki trende selfie çekmeye çalışan 45 yaşındaki Patrick Ward trenden metrelerce aşağıya düştü. Görgü tanıkları, adamın fotoğraf çekmek için trenin kapısını açmaya çalıştığını söyledi.Kurtarma ekipleri, zorlukla indikleri yamacın 8 metre aşağısına düşen adamı yaklaşık yarım saat boyunca hayata döndürmeye çalıştı. Ancak turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.