Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: 'Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son yaptığı açıklamasında Yunanistan'ın skandal 12 mil açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' dedi.'BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova'daydı malumunuz. Ben de Lavrov'la görüşeceğim''Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir'Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, Atina hükümetinin özellikle hukuk dışı bir şekilde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri nedeniyle giderek artıyor. Her fırsatta bu durumu gündeme getiren Yunan gazetesi Ta Nea'da bugünün ana gündem maddesi Girit'in karasuları vardı.Gazetede yer verilen haberde Atina hükümetinin böyle bir şey yapıp yapamayacağı sorulurken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'her daim Yunanistan'ın çıkarlarına göre hareket edeceğiz' dediği hatırlatıldı.Gazeteye göre, daha önce ifade edildiği gibi Dendias'ın çok öncesinden 'çekmecesinde' olan; ancak Türkiye korkusu nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan yeniden gündemde. Buna göre Atina hükümeti, Girit'in daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak istiyor.Ancak bu durum, Yunanistan için bir ilk değil. Nitekim aylar önce de aynı iddialardan bahsedilmiş; ancak Türkiye ile bir anlaşmazlığa düşülmek istenmediği için asla bir hamle yapılmamıştı.Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiye'nin verdiği tepkide Ankara hükümetinin 'haksız' olduğu söylendi.Haberin devamında Türkiye'nin 'Mavi Vatan' düşüncesi için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistan'ın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.Bu zayıflığın önüne geçmek için ise Yunanistan, Hava Kuvvetleri eğitimlerini tamamlamak istiyor. Atina hükümeti bu eğitimler tamamlanınca Türkiye'ye karşı bir avantaj sağlanacağını düşünüyor.Haberde ayrıca her ne kadar Libya'nın Türkiye'ye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistan'ın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.