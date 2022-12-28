Kılıçdaroğlu EYT düzenlemesini de sahiplendi!

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından karşılanması ve KYK düzenlemesi gibi pek çok projeyi sahiplenmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de şaşırtmadı.EYT'Yİ DE SAHİPLENMEYE ÇALIŞTIEYT sorununun kaynağı olan dönemde SSK Genel Müdürlüğü yapan ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, EYT düzenlemesini sahiplenmeye çalıştı.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Hayırlı uğurlu olsun.' diyerek hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyi kendisine mal etme çabasına girişti.'SSK'YI GEÇ EMEKLİLİK KURTARIR'Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 1992 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, “Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödemem mümkün değil” demişti.Kılıçdaroğlu, 1995 yılında da “100 trilyon borcu olan SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır, şu durumda altmış yaş şart” ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu, 1998 yılında ise “Emekli sayısı her yıl yüzde 3.5 artıyor. Emeklilik yaşı 80'de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler alınmalı” açıklamasında bulunmuştu.