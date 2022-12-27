Sağlık Bakanı Koca: İlaca erişim 3-4 haftada normale dönecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kur güncellemesi sonrasında piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın 154’e kadar düştüğünü açıkladı. Koca, “Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz” diye konuştu. Ayrıca, üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2’sinin Kovid olduğunu söyleyen Koca, "Yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.Koca, ilaçlar için kur güncellemesi, ilaç ihracatının durdurulması ve sektörün problemlerini değerlendirme ile ilaç sorununda problemlerin ortadan kalkmaya başladığını söyledi.Koca, 'İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda İlaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.'Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var' diyen Koca,'Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz' dedi.Bakan Koca, üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2'sinin Kovid olduğunu söyledi.Bakan Koca, “Yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde” diye konuştu.