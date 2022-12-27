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MasterChef'te ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef Türkiye'de ilk finalist, son 4'e kalan yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ceket savaşları başladı! Tolga'nın yarışmaya vedası ardından 5 kişi kalan MasterChef adayları, pazartesi günü itibariyle ceket yarışına çıktı. İlk ceketin kime gideceği günün sonunda netleşirken 'MasterChef ilk finalist kim oldu?' sorusu da yönelendirilenler arasında. 2022 MasterChef ilk ceketi kim aldı?

Ekleme: 27.12.2022 - 00:39 Güncelleme: 27.12.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef Türkiye'de ilk finalist, son 4'e kalan yarışmacı...TV8'de yeni bir aşamaya geçildi! Takım mücadeleleri ve dokunulmazlıkların geride kaldığı MasterChef'te artık bireysellik ön planda. Son beşe kalan Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, sadece dört kişiye verilecek ceket için kıran kırana mücadelesine pazartesi akşamı başladı. İşte, 26 Aralık MasterChef'te yaşananlar ve ceketin sahibi...

MasterChef'te 26 Aralık Pazartesi günü Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ilk ceket için yarıştılar. Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu. İlk turda ise son 5'teki yarışmacıların, MasterChef'e kabul edildikleri ilk tabakları yeniden yorumlayarak yapmalarını istedi. Ardından şeflerin değerledirmesi sonrasında oylar verildi. Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı.

MasterChef'te ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef Türkiye'de ilk finalist, son 4'e kalan yarışmacı...

Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırladı. Yemeğin adı ise kuzu ve firik oldu.

İkinci lezzet yarışının değerlendirmesinde konuk şef Ahmet Dede de oylamada bulundu. Bu turdaki puanlama sonucunda Burak 36, Görkem 38, Ayaz 45, Metin 50 ve Kıvanç 48 puan aldı.

Böylece ilk MasterChef ceketini alan isim Metin oldu. Ceketini ise günün konuk şefi Ahmet Dede giydirdi.
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