İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerine bağlı polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.
Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
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