  • USD: 18,68 - 18,72
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

Ekleme: 27.12.2022 - 10:37 Güncelleme: 27.12.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama
Adana'da halk arasında 'Deveciler' ismiyle bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.'nin de aralarında bulunduğu 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 CİNAYET İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

KIBRIS'TA YAKALANDI

Polis, liderliğini Cumali ve oğlu Yaşar İncesoy'un yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. KOM ekipleri, 23 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.

CEPHANELİK ÇIKTI

KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. uçakla, İstanbul'da gözaltına alınan oğlu Yaşar İ. ise karayoluyla kente getirildi. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 3 UZİ otomatik tabanca, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 37'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Cumali ile oğlu Yaşar İ.'nin de bulunduğu 26 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım... 'Türk Büyükelçi'yi dört gözle bekliyorum'
Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!
Putin kararı imzaladı! Tavan fiyat uygulayana petrol yok...
Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya...
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Memur ve emekliye zam için geri sayım! Memur-Sen Başkanı konuşuyor
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler
Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
İstanbul'da ulaşıma zam!
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor