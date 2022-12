Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Toros Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Osman Villi koordinatörlüğünde 10 öğrenci, tarımsal hasat robotu için çalışmalara başladı.Yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonucunda robotun portatifini ortaya çıkaran öğrenciler, yazılımını da tamamen bitirdi.Bu yıl katıldıkları Teknofest'te de finale kalma robotun portatifi, tam bittiğinde hem meyvenin büyüklüğü hem de rengine göre de toplama yapabilecek.'Bu robotu bütün meyve ağaçlarını kapsayacak şekilde geliştirdik'Robotla ilgili konuşan öğretim görevlisi Osman Villi, 2019 yılında kurdukları Smartlab İleri Teknolojileri Uygulama Ofisi çerçevesinde geliştirdikleri tarımsal hasat robotunu bu yıl düzenlenen Teknofest'e soktuklarını belirterek, “Bu yarışmada bu robotla finalist derecesi aldık.Yüklenen rapor sıralamasına göre de 6'ıncılık derecesi elde ettik. Bu proje bölgemizde yoğun olarak faaliyet gösteren narenciye sektörü başta olmak üzere bütün meyve ağaçlarını kapsayacak şekilde geliştirildi.Yazılım alt yapısı sayesinde narenciye ürünleri dışında elma, armut gibi meyveleri de dalından düzgün bir şekilde toplayabilecek. Tam otonom veya tamamen çiftçi kontrolünde olabilecek bir sistem olarak geliştirildi. Öğrencilerimiz bu projeyi geliştirerek, birçok özellikler ekledi.Sadece ürün toplama değil ürün budama, nokta atışı ilaçlama yapma, yerden ürün toplama gibi seçenekleri de yazılım geliştirmeleriyle halen uygulamaktadırlar. Bu proje çerçevesinde çeşitli yarışmalara, çeşitli etkinliklere katılıyoruz ve çiftçiler bizden bazı ürünler için ekstra talepler de bulunabiliyorlar. Bizde bu gelen taleplere göre robotumuzun alt yapısını ve yazılımını ona göre geliştirip, her türlü ürüne entegre olabilecek şekilde getirmeyi planlıyoruz” dedi.Projede 10 öğrencinin çalıştığını kaydeden Villi, “Öğrencilerimiz yaklaşık 6 ay boyunca bu proje üzerine çalıştı. 10 kişi başladık ama her geçen gün bu sayıyı artırıyoruz. Robotun öncelikle yaptığı görev meyveyi dalında tanımak. Bizim geliştirdiğimiz ara yüz sayesinde hangi meyveyi toplayacaksa bunu tanıyor. Hatta meyvenin rengini, boyutunu bile robot tanıyabilecek ve istediğiniz ürünü toplayacak. Şu anda robotun yazılım alt yapısı tamamlandı. Biz otonom faaliyetler üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçinin hiçbir işlem yapmadan sadece bilgisayardan veya cep telefonundan yapacağı birkaç ayarlama ile hiçbir ağaca çarpmadan, hiçbir hata yapmadan tek tek ağaçlardan meyve toplayabilecek. Bu şu anda prototip ama yazılım alt yapısı tamamlanmış bir prototip. Biz istediğimiz an veya taleplere göre bu robotu istediğimiz boyutlara çıkartabiliriz” şeklinde konuştu.Projede yer alan öğrenci Muhammed Kadri Ebe ise geçen sene Teknofest'e katıldıklarını ve finale kalamadıklarını kaydederek, “Bu sene bu robotumuzla yeniden katıldık, finalist olduk. Smartlab de öğrenci arkadaşlarla beraber çok fikirler geldi. Bu gelen fikirler bizi bir üst noktaya çıkardı. Şu anda projemize devam ediyoruz. Böyle bir robotu ortaya çıkarmak için çok güzel bir duygu. Bunları geliştirip daha güzel robotlar yapmak istiyoruz. Şu anda hali hazırda 6 projemiz var. Bu 6 projede çığır açacak projeler” diye konuştu.