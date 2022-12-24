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Bakan Soylu: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'deki Aslantepe Üs bölgesinde, Eren Abluka 18 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Operasyonlarımız, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" dedi.

Bakan Soylu: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı
Ekleme: 24.12.2022 - 09:10 Güncelleme: 24.12.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'deki Aslantepe Üs bölgesinde, Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon için Bakan Soylu, "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz teröristleri Eren 17 Kış-Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirdik. Bu sektörde temizlenmeye muhtaç bir sektör. Burada geçen yıl, bu yıl ve ondan önceki yıl 300 milyon kök kenevir buradan ele geçirildi. Önce terör örgütünün finansmanını burada kuruttuk, şimdi buradaki bütün varlığını kurutacağız. Bu harekat başladı, bitiş tarihi burada tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Kışın olması, kar olması, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

BU BÖLGEDE 21-24 ARASI TERÖRİST OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Bu bölgede yaklaşık bazen farklı bölgelere de geçiş olabiliyor; 21-24 arası terörist olduğunu biliyoruz. Bazen farklı bölgelere kayış söz konusu olabilir. Hedefimiz bu teröristleri bu alandan temizlemektir.

GABAR'DA BİRAZ İŞİMİZ VAR

Gabar'da biraz işimiz var. 6 terörist var, orada biraz işimiz. Orada petrol çıkan bölge güvenli bir bölge, kahramanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiler, şehitlerimiz oldu. Bir şehidimizin ismi de şu anda petrol çıkan bölgeye verildi. Bu dağların her birinin hikayesi var. Geleceğimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz."


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