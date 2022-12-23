Sahte doktor hakkındaki iddianame kabul edildi

Kendini asistan doktor olarak tanıtan ve sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özkiraz, için 13 yıla kadar hapis talep edildi.

Türkiye, uzun süre sahte doktoru konuştu.Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.Diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan Özkiraz'ın sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşıldı.25 Ekim günü tutuklanan genç kadının ailesine ve arkadaşlarına da yalan söylediği belirlendi.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı.Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.Özkiraz'ın, 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.