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Kızılelma, Yunan medyasını korkuttu

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, Yunanistan’da hazımsızlık yarattı. Bir canlı yayın sırasında ekranlara gelen Kızılelma, Yunan spikeri susturdu.

Kızılelma, Yunan medyasını korkuttu
Ekleme: 23.12.2022 - 12:38 Güncelleme: 23.12.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Kızılelma, Yunan medyasını korkuttu
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu yaptı, adeta düşmana korku saldı.

Özellikle Yunanistan tarafı Kızılelma’yı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Yunan spikerin hazımsızlığ

Her zaman olduğu gibi Türkiye’nin ilerleyen teknolojisi, Yunan medyasında yine yerini aldı. Canlı yayınların büyük bir bölümünü Türk Savunma Sanayii’ne ayıran Yunan medyası, Kızılelma’yı anmadan geçmedi. Dev ekranda Kızılelma’yı inceleyen Yunan spikerin hazımsızlığı anbean kameraya yansıdı.

Kızılelma’yı görmeye daha fazla dayanamadı

Yayına aldığı konuğunun “Türkler propaganda çerçevesinde Kızılelma jetini gösterdiler. Türkiye’nin ilk insansız hayalet uçağı. Ukrayna’dan aldıkları motorla test ediyorlar ve Türk kaynakları başarılı şekilde havalandığını iddia ediyor.” sözleri üzerine kendisinin bir vatansever olduğunu belirten spiker, ekrandaki o görüntüye daha fazla dayanamadı ve konuşmasını bitirdi. Spiker endişesini de "Kalkış yapıp yapmadığını bilmiyoruz" diyerek dile getirdi.

Tayfun’u da es geçmedi

Konuşmasının devamında Tayfun füzesini de hatırlatan Yunan spiker, tüm bunlarla dalga geçmenin çok yanlış olduğunu ve Türkiye’nin gelecek yıllarda teknolojinin zirvesinde yer alacağını söyledi.

“Bunlar Erdoğan’dan önce başladı”

Yunan spikerin “Türkiye’nin yaptığı işler çok ciddi ve Erdoğan’ın da ötesinde… Çünkü bütün bunlar Erdoğan’dan önce başladı Erdoğan’dan sonra da devam edecek. Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor.” itirafı ise yayına damga vurdu.

Kızılelma, Yunan medyasını korkuttu
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