İstanbul'da ekmeğe zam geliyor

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.1 Ocak'tan itibaren uygulamaya alınacak karara göre, İstanbul'da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL'den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL'den satmış olacak. 1 Ocak'tan sonra 5 liradan satılmaya devam edecek ekmeğin gramajı azalmış olacak.İTO yetkililerinden alınan bilgiye göre, yılbaşından sonra 240 gram ekmek ise 6 TL'den satılabilecek.