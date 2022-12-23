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Fas'ta son bir yılda 32 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Fas'ta 2022 yılında yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 32 binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Ekleme: 23.12.2022 - 17:41 Güncelleme: 23.12.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Fas'ta son bir yılda 32 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
Fas Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğünün yasa dışı göç operasyonlarıyla ilgili 2022 yılı için yayımladığı rapora göre, güvenlik birimleri son 12 ayda 32 bin 733 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan bu kişilerden 28 bin 146'sının yani yüzde 85'inin yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Operasyonlar neticesinde 92 göçmen şebekenin çökertildiği ve 566 çete elemanının tutuklandığı belirtildi.Öte yandan emniyet birimlerinin operasyonlarda yasa dışı göç için kullanılan 193 tekne, 156 tekne motoru ve 832 sahte belgeye el koyduğu ifade edildi.Fas makamları; 2020'de 12 bin 231 düzensiz göç girişiminin engellendiğini 150 şebekenin tasfiye edildiğini, 2021'de ise 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini bu alanda faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin çökertildiğini duyurmuştu.Sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması dolayısıyla Fas, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi konumunda bulunuyor.
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