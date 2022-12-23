Eskişehir'de korkunç kaza: Araba iki parçaya ayrıldı
Eskişehir'de korkunç bir kaza yaşandı... Cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü; sürücü İbrahim Dönmez yaralandı.
Feci kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bülent Cömert'in kullandığı 06 JOB 67 plakalı cip ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Dönmez idaresindeki 03 ADR 520 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil ikiye bölündü, cip tarlaya savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kazada otomobil ikiye bölündü, cip tarlaya savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.