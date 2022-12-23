  • USD: 18,66 - 18,69
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum, 'Çevre Müfettişi' konulu kısa filmde rol aldı! 'Başka Dünya Yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük bir çevre müfettişinin mahallesinde yaptığı denetimin anlatıldığı "Çevre Müfettişi" konulu kısa filmde rol aldı. Kurum, hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesabından "Başka dünya yok" mesajıyla paylaştı. Filmde, çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca'yı örnek davranışından dolayı tebrik eden Kurum'un, "Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok." ifadelerine yer veriliyor.

Ekleme: 23.12.2022 - 10:53 Güncelleme: 23.12.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum, 'Çevre Müfettişi' konulu kısa filmde rol aldı! 'Başka Dünya Yok'
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan ve "Çevre Müfettişi" konusunun işlendiği kısa filmde, küçük çevre müfettişi Ayşe'nin mahallesinde yaptığı çevre teftişi anlatıldı.

Bakan Kurum'un da rol aldığı filmde çevre müfettişi Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp tekrarı halinde ALO 181'e bildiriyor. Ayşe, çevre teftişi sırasında çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atan Tahsin Amca'ya teşekkür ederek kendi hazırladığı teşekkür belgesini veriyor. Tahsin Amca'nın sergilediği örnek davranışı ilgili mercilere ileten Ayşe, bir gün Bakan Kurum ile mahalleye gelince herkesi şaşırtıyor.

"BAŞKA DÜNYA YOK"

Filmde, çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca'yı örnek davranışından dolayı tebrik eden Kurum'un şu ifadelerine yer veriliyor:

"Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak, aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok."

Kurum, hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesabından "Başka dünya yok" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak! Ana gündem EYT...
Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Paris saldırganı yeniden gözaltında! Yabancı nefretini itiraf etti!
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması... 'Yaş konusu ihtimal dahilinde'
Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti...
Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı!
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Süleyman Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü
AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”
MSB paylaştı: Kahraman komandolardan soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü
Sevigen’den flaş iddia: HDP’Lİ isimler DEVA Partisi’nden aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor
Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı: PKK yandaşları bu kez Londra'yı karıştırdı
Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak