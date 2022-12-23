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ABD'nin terör örgütü SDG endişesi: Türkleri durdurmalıyız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, "Çok çok endişeliyim. Gerilimi azaltmak ve Türklerin saldırısını engellemek için yapabileceğimiz her şey çok önemli" ifadelerini kullandı.

ABD'nin terör örgütü SDG endişesi: Türkleri durdurmalıyız
Ekleme: 23.12.2022 - 10:47 Güncelleme: 23.12.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin terör örgütü SDG endişesi: Türkleri durdurmalıyız
ABD yönetimi, DEAŞ terörünü bahane ederek terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı ve kara harekatı başlatma hazırlıklarına karşı yeni açıklamalar yapan Pentagon yetkilisi, bu sefer de DEAŞ militanlarının tutulduğu hapishaneleri gündeme getirdi.

'TÜRK SALDIRISI EL-HOL KAMPINI RİSKE ATAR'

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOMA) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak, 'Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin saldırısını engellemek için yapabileceğimiz her şey çok önemli' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla, 'Çok çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın DEAŞ hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var' dedi. Bir telefon brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurilla, son dönemde 4.000 DEAŞ militanının Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını iddia ederek, TSK'nın olası operasyonunun El-Hol kampının (DEAŞ sempatizanlarının tutulduğu kamp) güvenliğini riske atacağını söyledi.

ABD'nin terör örgütü SDG endişesi: Türkleri durdurmalıyız



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