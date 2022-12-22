FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan yargılanan ve FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan hükümlü olan 21 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu.Hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hakkında 22 adrese yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 20 kişi yakalandı.