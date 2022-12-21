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ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu

ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...
Ekleme: 21.12.2022 - 20:22 Güncelleme: 21.12.2022 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...
ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı duyuruldu.

ABD, UKRAYNA'YA İLK KEZ PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 300 gündür Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya'nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı aktarıldı.

TOPLAM YARDIM 22 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya ABD Savunma Bakanlığı stoklarından Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık askeri teçhizat ile Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 850 milyon dolarlık finansman sağlanacak. ABD'nin Ukrayna'ya toplam askeri yardımı son yardım paketi ile 21.9 milyar dolara ulaşacak.
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