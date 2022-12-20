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İzmir'de sahte ve kaçak içkiye 15 tutuklama

Yılbaşı öncesi düzenlenen 52 operasyonda binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 94 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ekleme: 20.12.2022 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de sahte ve kaçak içkiye 15 tutuklama
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki üretimi ile satışına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 52 operasyon düzenledi. Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi.

15 kişi tutuklandı

Baskınlarda 94 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i işlemleri sonrası tutuklandı.

Bidonları ulaştırmak için etiket yapıştırdılar

Bu arada şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları tespit edildi.
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