Muğla'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.P, N.D, S.O. ve A.S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.