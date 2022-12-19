Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı

Analistler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor.Borsa İstanbul ise açılış, gün ortası ve kapanış rekorlarıyla küresel piyasalardan pozitif ayrışmasını sürdürüyor.BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi.Borsa'nın yeni haftadaki ilk günü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puana yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,37'yle spor oldu.Japonya ve Türkiye'de faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.