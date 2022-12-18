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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

Ekleme: 18.12.2022 - 13:59 Güncelleme: 18.12.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti
Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak "TC-CAN" ile TSİ 13.30'da başkent Doha'ya hareket eden Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililerce uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.
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