Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü

Evde yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifadeleri için Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik'in cansız bedeni Fevziçakmak Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Elif Nur Tiftik, kılınan namazın ardından cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü.Eskişehir Kapalı Cezaevi'ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur'un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.Polis ekiplerinin evden aldığı Yiğit ve Metin Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun da arandığı belirtildi.