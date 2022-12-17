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Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hala babaanne ve amcalarıyla birlikte yaşadığı evde bakımsızlık ve kötü muamele gören 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşten en küçüğü olan Nur Elif Tiftik, hayatını kaybetti.

Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Ekleme: 17.12.2022 - 11:54 Güncelleme: 17.12.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
​KÜÇÜK NUR ELİF BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ
Evde yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ AMCA VE HALA GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifadeleri için Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik'in cansız bedeni Fevziçakmak Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Elif Nur Tiftik, kılınan namazın ardından cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü.

ANNE VE BABASI SAVCILIK İZNİYLE CENAZEYE KATILDI
Eskişehir Kapalı Cezaevi'ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur'un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.

NUR ELİF'İN 2 KARDEŞİ ÇOK BAKIMSIZ VE VÜCUTLARINDA MORLUKLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin evden aldığı Yiğit ve Metin Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun da arandığı belirtildi.

Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü

Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
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