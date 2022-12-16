  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. MasterChef ekibi, eşsiz yöresel lezzetleri ve doğa harikasıyla Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ta. Dokunulmazlık oyunu yemeği olarak, Kıbrıs'ın yöresel lezzetlerinin yapılacağı programda haftanın ikinci dokunulmazlığı kimin alacağı şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Ekleme: 16.12.2022 - 01:09 Güncelleme: 16.12.2022 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef ekibi dış çekimde Kıbrıs'taydı. Özel misafirlerin ağırlandığı ve Kıbrıs'a ait yöresel lezzetlerin hazırlandığı programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, '15 Aralık MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?' İşte 15 Aralık Perşembe MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Kıbrıs'ın yöresel yemeklerini yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu

MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayaz dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.
Bayraktar Kızılelma'ya ABD'den yakın markaj: Hesaba katılması gereken bir güç
Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek!
2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi...
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı 'İstanbul' mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! 'Aptal şizofren' tartışmasında ikinci perde...
CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu
Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı: 'Çin, Rusya'ya silah sağlamıyor'
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama... 'Bunlar Bizans oyunudur'
Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu
Saraçhane'den İmamoğlu'na net mesaj! CHP'li Öztunç açık açık ilan etti: Adayımız Kılıçdaroğlu
Bahçeli'den 'İmamoğlu' açıklaması: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır
AK Parti'li Şahin'den 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kesinleşmemiş kararın şovunu yapıyorlar'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışması yarış halinde
Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu
Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi