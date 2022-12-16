MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. MasterChef ekibi, eşsiz yöresel lezzetleri ve doğa harikasıyla Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ta. Dokunulmazlık oyunu yemeği olarak, Kıbrıs'ın yöresel lezzetlerinin yapılacağı programda haftanın ikinci dokunulmazlığı kimin alacağı şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef ekibi dış çekimde Kıbrıs'taydı. Özel misafirlerin ağırlandığı ve Kıbrıs'a ait yöresel lezzetlerin hazırlandığı programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, '15 Aralık MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?' İşte 15 Aralık Perşembe MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Kıbrıs'ın yöresel yemeklerini yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım olduMASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayaz dokunulmazlığın sahibi oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.