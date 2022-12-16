Fransa’da korkunç yangın! Diri diri yanarak can verdiler

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarında çıkan bir yangın adeta dehşeti yaşattı. Ülke basınında yer alan haberlere göre şimdiye dek 5’i çocuk 10 kişi yanarak can verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında çıkan bir yangın adeta dehşeti yaşattı. Ülke basınında yer alan haberlere göre şimdiye dek 5'i çocuk 10 kişi yanarak can verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre sabaha karşı 3 sularında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangından etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Olay yerine 170'ten fazla itfaiye görevlisi müdahale için görevlendirildi.