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Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşme dair paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz." dedi ve "Gereğini yapın" ifadelerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz
Ekleme: 16.12.2022 - 20:19 Güncelleme: 16.12.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz
Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle görüştü.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)'den 40'a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz

'VATANDAŞIMIZ İLACA ERİŞİRSE RAHAT EDERİZ'

Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında 'İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz

'ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN'

Bakan Koca yaptığı değerlendirmede sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber ederek çözüme katkı sunacaklarını kaydettiler.

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