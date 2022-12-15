Şanlıurfa'da 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir araçta 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü