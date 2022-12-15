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Deniz Gürbüz: Temizlik Sektöründe İhracatın Artması Önemli

Türkiye’de temizlik sektörü günden güne büyüyen alanlar arasında yer alıyor. Son yıllarda artan ihracat rakamları da bu alanın genişlediğini gösteriyor. Kaizen Hijyen firmasının kurucusu Deniz Gürbüz, Türkiye’nin özellikle koronavirüs ile birlikte temizlik ürünleri ihracatında önde gelen ülkelerden birisi olduğunu belirtti.

Ekleme: 15.12.2022 - 17:30 Güncelleme: 15.12.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Deniz Gürbüz: Temizlik Sektöründe İhracatın Artması Önemli
Küresel temizlik sektörü pastasından her geçen gün daha büyük bir dilim alındığını ifade eden Kaizen Hijyen firması kurucusu Deniz Gürbüz, son 10 yılda bu alanda ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Gürbüz, “Türkiye, temizlik ürünlerinin ihracatında son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bu alanda yapılan ihracatta küresel bir oyuncu haline gelen ülkemiz, elde ettiği bu başarı ile daha da ileriye gidebileceğini gösterdi. İhracat verilerine göre her yıl ortalama yüzde 10 kadar büyüyen ve binlerce kişiye istihdam sağlayan bu alanın ilerlemesi ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Koronavirüs pandemisinin en üst seviyede yaşandığı 2020 yılında 1,125 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu yıl ve önümüzdeki yıl seviyeyi daha da yukarıya çekmek istiyor” dedi.

Önümüzdeki Yıl Hedefler Büyük
Temizlik sektöründe önümüzdeki yıl hedeflerin bir önceki seneye göre daha da büyüyeceğine dikkat çeken Deniz Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin temizlik sektöründe önümüzdeki yıl hedefleri ciddi anlamda büyük. Ülkemizin 100'üncü yılı olması sebebiyle daha fazla çalışıp ortaya konan amaçları gerçeğe dönüştürmek sektör içerisindeki firmalara düşüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılında temizlik sektörünün 61 milyar Türk Lirası büyüklüğe ulaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu da 3,3 milyar dolar gibi daha önce pek görülmemiş bir genişlemeye işaret ediyor. Sektör içerisinde yer alan bizler TİM ve Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu hedefleri dikkate alarak çalışacağız ve gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız”

Desteklerle Birlikte Bu Pazarı Daha Fazla Büyütebiliriz
Temizlik ürünleri sektörünün daha da büyüyebileceğine dikkat çeken Kaizen Temizlik firması kurucusu Deniz Gürbüz, bu başarının da verilecek teşviklerle gerçekleşebileceğini dile getirdi. Gürbüz, “Temizlik sektöründe daha fazla başarı ve ihracat yapılması bu alanı daha fazla büyütecektir. Küresel oyuncu olmak ve hep orada kalmak güç bir iştir. Katma değer üretip, ülkemizin bayrağını dış ülkelerde dalgalandırmak ve hep adımızdan kıvançla söz ettirmek istiyorsak sektöre destek verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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