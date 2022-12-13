Mustafa Varank: Sanayi üretimi ekimde pozitif arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşarak bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artığını duyurdu.İnovasyon haftasının ikinci gününde konuşma yapan Bakan Varank, inovasyon ve teknoloji arasındaki ilişkiye değindi.Varank, imalat sanayide dijitalleşme çağrısını tekrar açıldığını ileterek, yerli teknolojilerle ilgili çalışma yapan şirketlere-KOBİ'lere, KOSGEB tarafından 2 milyon liraya kadar destek verileceğini aktardı.Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantının sonunda "İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.