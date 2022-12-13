Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Hava durumu için gelen son dakika bilgilerin göre yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Rüzgarın bugün Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmMeteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller ise şöyle:Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, UşakEDİRNE 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAFYONKARAHİSAR 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMERSİN 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıANKARA 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlıKAYSERİ 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBOLU 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurluAĞRI -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluERZURUM -1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlıMALATYA 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluVAN 2°C, 6°CParçalı zamanla çok bulutlu, bugün hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıDİYARBAKIR 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMARDİN 7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı