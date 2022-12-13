Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli yağışlara bağlı sel uyarısında bulundu. İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya dahil birçok ilde yağış bekleniyor.
Hava durumu için gelen son dakika bilgilerin göre yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI
Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın bugün Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller ise şöyle:
Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Uşak
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
EDİRNE 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
AĞRI -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ERZURUM -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MALATYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN 2°C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı