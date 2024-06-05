Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 586’ya yükseldi
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralıksız saldırdığı Gazze'de can kaybı 36 bin 586’ya yükseldi.
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldiği aktarıldı.