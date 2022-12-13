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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid, 7 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Ekleme: 13.12.2022 - 17:43 Güncelleme: 13.12.2022 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid, 7 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadelesi devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirleri ve sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda ekipler Konya'dan Afyonkarahisar'a giden bir aracı durdurdu ve arama yaptı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 15 gram sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 7 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirilerek el konuldu. Araçta bulunan Ç.Ö. ile yabancı uyruklu Z.A. gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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