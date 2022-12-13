HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?

CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılan HDP ortaklığı bir kez daha HDP tarafından açıkça itiraf edildi. CHP yandaşı Tele 1 kanalında açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları gizli ittifakı itiraf etti.'HERKES BİLİYOR Kİ...'Mithat Sancar, herkesin seçimlerdeki desteklerinden haberdar olduğunu belirtirken İstanbul ve büyükşehirlerde belediyelerin HDP desteğiyle kazanıldığını söyledi.Sancar 'Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu.' diye konuştu.'ALTILI MASA'YA OLUMLU BAKIYORUZ'Sancar Altılı Masa'ya yaklaşımlarını da şu sözlerle açıkladı: Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık.Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Ve herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destek ile kazanıldı. Bazen orada kafa karışıklığı da yaratılıyor. İstanbul seçimlerinde bizim oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16'lardadır. Bütün büyükşehirlerde bu şekilde oldu.''MERAL AKŞENER BUNA NE DİYECEK?'Bu açıklamaların ardından AK Partili Alpay Özalan da sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.Özalan 'HDP'li Mithat Sancar, CHP ve İyi Parti ile ittifaklarını itiraf etti. İnkarcı, iki yüzlü Meral Akşener buna ne diyecek?' ifadelerini kullandı.