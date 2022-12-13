Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi

Türkiye, FETÖ'nün 2016 yılındaki 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.Halkın direnişi sayesinde, kirli planlar başarısızlığa uğratıldı.Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.Yaklaşık 3 bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi.Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, 'Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri' ifadeleri kullandı.Aynı derginin, Türkiye'de 6 yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, 'Bir zamanlar demokrasi vardı.' şeklindeki ifadeye yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise 'Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan.' denildi.Böylece Alman dergisinin, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerine yönelik ikiyüzlü tutumu dikkatlerden kaçmadı.