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Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi

Alman dergisinin, darbe planlarında konu Türkiye olunca dikkat çeken tavırlar takınması göze çarptı.

Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
Ekleme: 13.12.2022 - 12:10 Güncelleme: 13.12.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
Türkiye, FETÖ'nün 2016 yılındaki 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Halkın direnişi sayesinde, kirli planlar başarısızlığa uğratıldı.

Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.

Der Spiegel'in darbe girişimlerine bakışı
Yaklaşık 3 bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.

Almanya'da yaşananlar için 'darbe' dediler
Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, 'Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri' ifadeleri kullandı.

15 Temmuz için algı operasyonu
Aynı derginin, Türkiye'de 6 yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, 'Bir zamanlar demokrasi vardı.' şeklindeki ifadeye yer verildi.

İkiyüzlü tutum: Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise 'Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan.' denildi.

Böylece Alman dergisinin, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerine yönelik ikiyüzlü tutumu dikkatlerden kaçmadı.

Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi

Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi

Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
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Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
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