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Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Türkiye'de Tekirdağ'daki Ayşe Özkiraz ve Erzincan'da ambulansta yakalanan Osman Ç. vakaları konuşulurken bir sahte doktor daha ortaya çıktı. Mersin'de kendisini anestezi doktoru olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı.

Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Ekleme: 13.12.2022 - 12:33 Güncelleme: 13.12.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Mersin'de kendini anestezi doktoru olarak tanıtan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini 'anestezi doktoru' olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

HASTANEDEN ÖNLÜK ÇALDI
Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİYLE SERVİSE GİRİŞ YAPMIŞ
Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini 'anestezi doktoru' olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

'Sahte doktor' M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
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