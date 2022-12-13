Başkan Erdoğan, selzedeyle telefonda görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim

Başkan Erdoğan Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde işyeri zarar gören Zülfiye teyze ile telefonda görüştü.Zülfiye teyzeye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, 'Rabbim beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım orada. Ne gerekiyorsa yapılacak, ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah.' ifadelerini kullandı.Zülfiye teyze ise Başkan Erdoğan'a, 'Allah razı olsun, sizin gibi devlet başkanı görmedik, dünya durdukça durun siz. Allah razı olsun.' dedi.Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğini söylemesi üzerine Zülfiye teyze, 'İnşallah başımın üstünde yerin var. Emine Hanım'a da çok selam söyleyin. Öpüyorum sizi gözlerinizden' diye konuştu.