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Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi. Bakan Nebati, asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
Ekleme: 13.12.2022 - 23:48 Güncelleme: 13.12.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak

Bakan Nebati paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
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