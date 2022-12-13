Bakan Kurum'dan Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklama! 'Yakında' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından Orta Gelire Konut Kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu. "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz." diyen Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve projenin detaylarını yakında açıklayacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, 'Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz.' dedi.Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, 'Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...