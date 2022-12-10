Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.Çocuk istismarının insanlık dışı bir suç ve sapkınlık olduğunu belirten Emine Erdoğan şu ifadelerin kullandı:Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.