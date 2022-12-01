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Yılın son MGK'sı toplandı! Kara harekatı masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK'nın en önemli maddeleri arasında Suriye'nin kuzeyine yapılacak kara harekatı yer alıyor.

Ekleme: 1.12.2022 - 17:01 Güncelleme: 1.12.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Yılın son MGK'sı toplandı! Kara harekatı masada
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit ve Pençe Kılıç operasyonlarındaki son durum ve atılacak adımların detaylıca görüşülmesi beklenen toplantıda terörle mücadele konusunun birincil gündem maddesi olması öngörülüyor. Hudutlarda halihazırda uygulanan ve önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek yeni güvenlik önlemlerinin de gündemde olması bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN HUKUKSUZ İDDİALARI VE DOĞU AKDENİZ

Maksimalist iddiaları ve akıldan uzak söylemleri ile Doğu Akdeniz'de gerilim yaratan Yunanistan'ın gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırması konusunun da toplantıda görüşüleceği kaydediliyor. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar da masada olacak.

UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU

Bölgesel ve küresel mevzuların gündeme alınacağı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son aşamanın yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuğu ile dünyayı kıtlık tehlikesinden kurtaran tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler de görüşülecek. Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konuları masaya yatırılacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları kapsamında imzalan üçlü mutabakatta yer alan maddelerin hayata geçmesine yönelik adımlar ile son dönemde gerçekleştirilen temaslar üzerine bilgi alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
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